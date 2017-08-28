13:54 28.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроект о реинтеграции Донбасса рассмотрят в сентябре

Заместитель Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука настаивает на том, чтобы законопроект обязательно был внесен в регламент спикером уже в первую пленарную неделю.
 

Законопроект о реинтеграции Донбасса рассмотрят в сентябре

Об этом передает информационный портал "112 Украина".

Согласно словам Туки, не данный документ должен пройти еще одобрение со стороны народных депутатов, потому как существует очень много юридических и политических моментов, которые нам необходимо будет объяснять. 

"Работа как в министерстве, так и в комитете будет непростая. Я надеюсь, законопроект получит рассмотрение в Раде уже в сентябре", - сообщает Тука.

Замглавы ведомства отмечает, что ранее опубликованный в СМИ вариант проекта реинтеграции во многом отличается от того, с котором он ознакомился.

Окончательный вариант будет согласован в Совете национальной безопасности Украины. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Тука заявил, что Законопроект о реинтеграции Донбасса, который сейчас обсуждается, не приведет к полномасштабной войне на востоке Украины.


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