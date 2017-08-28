Волкер подтвердил, что в США рассматривают возможность передачи летального оружия Украине

Как заявил он в воскресенье, 27 августа, в интервью журналистам одного из украинских телеканалов, администрация президента Штатов "серьезно рассматривает" изменение своей позиции и передачу летального оружия Украине.

Будет ли это продолжение политики администрации Обамы, думаю да пока нет новой политики. Но разговоры ведутся на очень высоком уровне, - пояснил он, добавив, что решение будет за президентом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис также заявил, что США рассматривают предоставление Украине летального оружия. Он также подчеркнул, что после возвращения в США проинформирует руководство страны о ситуации в Украине.