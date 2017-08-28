Власти США готовят новые визовые ограничения

Изменения могут затронуть около ста тысяч человек. Об том в понедельник утром, 28 август, пишет The Wall Street Journal.

Ссылаясь на свои источники в администрации, издание сообщает, что под сокращение могут попасть программы летней работы и Au-Pair. При этом сократить планируют пять видов виз.

Указ, который составлялся под лозунгом "Покупать американское и нанимать американцев", Трамп подписал в апреле нынешнего года и в основном он коснется студентов, которые приехали в США по программе культурного обмена.

Точные планы администрации Трампа неизвестны, однако они могут включать в себя как полную отмену виз, так и усложнение препятствий для их получения. Одним из таких вариантов является необходимость принимающей иностранца семьи объяснить, почему они не могут нанять гражданина США на предлагаемую позицию.

В свою очередь Госдепартамент и пресс-служба Белого дома отказались давать комментарии изданию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США с 23 августа приостановили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится только в посольстве США в Москве.