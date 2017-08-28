В Калифорнии произошли столкновения "правых и левых" - ФОТО

Тут вчера прошли несколько демонстраций при участии нескольких тысяч человек. Одну из них организовали участники организации правых Patriot Prayer, параллельно проходила демонстрация их противников. В результате полиция задержала 14 человек.

Как сообщает San Francisco Chronicle, беспорядки начались после того, как группа радикально настроенных левых в черном миновала заграждения вокруг одного из центральных парков города, где проходили демонстрации. После этого возникли потасовки.

Люди в черных масках, применяя перечный газ, поймали лидера организации Patriot Prayer Джоуи Гибсона, которого полиция позже задержала, назвав это "спасением".

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Индии в воскресенье, 27 августа, прошли массовые протесты. Люди вышли на улицу из-за обвинения главы секты "Дера Сауча Савда" Гуру Рам Рахим Синга в изнасиловании. В результате столкновений 38 человек погибли.