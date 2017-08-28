10:56 28.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в понедельник отправится в Донецкую область

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 28 августа, намерен посетит Донецкую область.

Порошенко в понедельник отправится в Донецкую область

Об этом говорится в сообщении Донецкой областной государственной администрации. Согласно сообщению пресс-службы ОГА, глава государства сегодня совершить рабочую поездку. Другие подробности визита президента не сообщаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Порошенко заявил об усиленной борьбе за возвращение Донецка. По его словам, украинский Донецк празднует свой день рождения.

С днем города, дорогие дончане! Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке, - заявил Порошенко.


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