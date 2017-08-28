Осенью украинцев ждут еще одни длинные выходные

Очередные длинные выходные ожидаются уже в октябре, когда в Украине будут праздновать День защитника страны. Это официальный государственный праздник, а соответственно он будет выходным.

Поскольку в 2017 году 14 октября приходится на субботу, то, согласно переносу праздничных дней, выходным днем будет 16 октября, понедельник. Вместе с тем 14 октября в церковном календаре значится как Покров Пресвятой Богородицы.

Таким образом, отдыхать в Украине будут 14, 15 и 16 октября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уже в следующем году количество праздничных выходных в Украине может сократиться. Институт памяти презентовал законопроект, в случае принятия которого календарь праздников для украинцев кардинально изменится - вместо 11 праздничных выходных останется только девять.

Восьмого марта и девятого мая останутся праздничными днями, однако выходных в эти дни не будет.