Необходимо принять образовательную реформу, - Порошенко

Об этом передает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Согласно словам президента, реформа образование в нашей стране всегда стояла в приоритете. На сегодняшний день украинские школьные программы нуждаются в серьезной доработке, не говоря уже о подготовке качественных кадров в наших университетах.

"Я очень надеюсь на то, что в сентябре депутатам хватит политической воли, чтобы проголосовать за проект реформы", - подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, что сегодня президент находится в Донецкой области, где инспектирует украинские вооруженные силы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман заявил, что новая система образования обойдется государству в три миллиарда долларов.