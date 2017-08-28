16:22 28.08.2017 | Политика | Новости
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Необходимо принять образовательную реформу, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе.

Необходимо принять образовательную реформу, - Порошенко

Об этом передает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Согласно словам президента, реформа образование в нашей стране всегда стояла в приоритете. На сегодняшний день украинские школьные программы нуждаются в серьезной доработке, не говоря уже о подготовке качественных кадров в наших университетах.

"Я очень надеюсь на то, что в сентябре депутатам хватит политической воли, чтобы проголосовать за проект реформы", - подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, что сегодня президент находится в Донецкой области, где инспектирует украинские вооруженные силы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Владимир Гройсман заявил, что новая система образования обойдется государству в три миллиарда долларов.


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