16:05 28.08.2017 | Политика | Новости
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НАТО как никогда необходимо Европе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что стабильная Европа напрямую зависит от альянса. Об этом передает польская газета Rzeczpospolita.

НАТО как никогда необходимо Европе, - Столтенберг

По словам главы блока, Европейский континент должен продолжать политику в сторону поддержки коллективной защиты.

Главное это избегать фрагментации и дублирования наших сил в вопросе выделения средств на обороноспособность региона.

"После выхода Великобритании из ЕС, нам как никогда необходима поддержка стран, которые имеют весомый процент трат бюджетных средств на вооруженные силы Это касается и США. Нам просто невозможно справится без ресурсов этих государств", - подчеркнул Столтенберг.

Коллективная безопасность - это гарант и защите европейских демократических принципов. На этом настаивает руководитель альянса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Столтенберг принял участие в военных учениях в Грузии. 


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