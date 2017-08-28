НАТО как никогда необходимо Европе, - Столтенберг

По словам главы блока, Европейский континент должен продолжать политику в сторону поддержки коллективной защиты.

Главное это избегать фрагментации и дублирования наших сил в вопросе выделения средств на обороноспособность региона.

"После выхода Великобритании из ЕС, нам как никогда необходима поддержка стран, которые имеют весомый процент трат бюджетных средств на вооруженные силы Это касается и США. Нам просто невозможно справится без ресурсов этих государств", - подчеркнул Столтенберг.

Коллективная безопасность - это гарант и защите европейских демократических принципов. На этом настаивает руководитель альянса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Столтенберг принял участие в военных учениях в Грузии.