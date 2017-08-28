На Донбассе при разведении сил бои прекратятся за час, - Хуг

И если конфликтующие стороны на Донбассе решат разводить силы и средства, то за час вдоль 500 километров линии соприкосновения военные действия вообще прекратятся. Об этом 28-го августа поведал замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг – в рамках одного из интервью для СМИ.

Согласно словам Хуга, он не в состоянии найти ответ - почему стороны не разводят свои силы на данное расстояние? Представитель ОБСЕ подчеркнул, что стороны конфликта могут отвести вооружение и прекратить огонь – это реально.

Как сообщал УРА-Информ, Хуг также заявил, что минские соглашения не содержат положения, позволяющего ответный огонь.