13:36 28.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Донбассе при разведении сил бои прекратятся за час, - Хуг

Александр Хуг отметил, что у сторон на востоке Украины сейчас "нету воли остановить конфликт".

На Донбассе при разведении сил бои прекратятся за час, - Хуг

И если конфликтующие стороны на Донбассе решат разводить силы и средства, то за час вдоль 500 километров линии соприкосновения военные действия вообще прекратятся. Об этом 28-го августа поведал замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг – в рамках одного из интервью для СМИ.

Согласно словам Хуга, он не в состоянии найти ответ - почему стороны не разводят свои силы на данное расстояние? Представитель ОБСЕ подчеркнул, что стороны конфликта могут отвести вооружение и прекратить огонь – это реально.

Как сообщал УРА-Информ, Хуг также заявил, что минские соглашения не содержат положения, позволяющего ответный огонь.


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