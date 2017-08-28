21:15 28.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Меркель и Макрон призвали Украину и Россию прекратить огонь на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 28 августа, призвали Россию и Украину приложить как можно больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.

Меркель и Макрон призвали Украину и Россию прекратить огонь на Донбассе

Лидеры двух стран констатируют, что после телефонного разговора в "нормандском формате", который состоялся 22 августа, ситуация с безопасностью на востоке Украины существенно не улучшилась, а согласованное на прошлой неделе прекращение огня "соблюдается не в полном объеме". С такие заявление сегодня выступили Меркель и Макрон.

Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, которая распространила совместное заявление двух лидеров, до сих пор происходят многочисленные нарушения режима тишины, в том числе с использованием тяжелого оружия. Наблюдательная миссия ОБСЕ продолжает получать сообщения с угрозами, а также сталкивается с ограничением свободы передвижения, особенно на неподконтрольных Украине территориях.

Мы настоятельно призываем президентов Порошенко и Путина полностью выполнить данные ими обязательства, открыто поддержать перемирие и обеспечить передачу соответствующих инструкций военным и силам на местах, - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры государств "нормандского формата" выразили решительную поддержку режима прекращения огня по случаю начала учебного года.


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