Меркель и Макрон призвали Украину и Россию прекратить огонь на Донбассе

Лидеры двух стран констатируют, что после телефонного разговора в "нормандском формате", который состоялся 22 августа, ситуация с безопасностью на востоке Украины существенно не улучшилась, а согласованное на прошлой неделе прекращение огня "соблюдается не в полном объеме". С такие заявление сегодня выступили Меркель и Макрон.

Как сообщает пресс-служба немецкого правительства, которая распространила совместное заявление двух лидеров, до сих пор происходят многочисленные нарушения режима тишины, в том числе с использованием тяжелого оружия. Наблюдательная миссия ОБСЕ продолжает получать сообщения с угрозами, а также сталкивается с ограничением свободы передвижения, особенно на неподконтрольных Украине территориях.

Мы настоятельно призываем президентов Порошенко и Путина полностью выполнить данные ими обязательства, открыто поддержать перемирие и обеспечить передачу соответствующих инструкций военным и силам на местах, - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры государств "нормандского формата" выразили решительную поддержку режима прекращения огня по случаю начала учебного года.