Латвия ожидает эскалации в ходе российско-белорусских учений

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Согласно словам министра, стране стоит ожидать "не намеренных" нарушений воздушного пространства государства. Необходимо провести инструктаж с пограничными службами о возможных "случайных происшествиях".

Министр отметил, что такие действия в ходе учений обусловлены тем, что на территории Латвии находится несколько военных баз НАТО.

Ринкевич заверяет, что открытого нападения опасаться не стоит, но все же оборона границ страны будет усилена. Министр не исключает того, что Россия попробует "прощупать" обороноспособность Латвии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что Россия может использовать совместные с Беларуссией учения "Запад-2017" для прикрытия развертывания ударных группировок своих войск против Украины.