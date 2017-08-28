Кабмин внес в ВР законопроект о едином счете для уплаты налогов

Соответствующий документ был обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Отметим, что благодаря проекту упростятся процедуры для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Также граждане Украины смогут без особых проблем уплачивать налог на добавленную стоимость и акцизного налога с реализации горючего.

К слову, для реализации этого закона предусматриваются дополнительные расходы из Государственного бюджета для перестройки программного обеспечения ГФС. В часности, затраты составят 1,5 млн грн и для приобретения серверного оборудования и настройки телекоммуникационного связи - 42,7 млн гривен.

"Введение единого счета для уплаты налогов и сборов повысит уровень открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что система автоматической блокировки рисковых налоговых накладных за месяц работы позволила вывести из тени 1,5 млрд гривен.