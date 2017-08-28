Южная Корея готовит наступление на КНДР

Об этом передает информационное агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал указание военному штаб южнокорейских ВС разработать план наступление на КНДР, если тот попробует нанести ракетный удар по Сеулу.

Глава государства отметил, что его войска должны быть готовыми быстро пересечь 38-ю параллель в случае, если армия КНДР попробует совершить провокацию на границе с Южной Кореей.

"Мы ожидаем того, что Пхеньян может перейти крайнюю черту и нанести ядерный удар по нашей столице", - говорит Мун Чжэ Ин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (МИД КНДР) отклонило предложение МИД Южной Кореи на инициативу наладить отношения между двумя странами.