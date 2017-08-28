14:55 28.08.2017 | Политика | Новости
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КНДР готовится к ядерным испытаниям

Северная Корея в шестой раз проведет учебные испытания баллистических ракет с ядерной боеголовкой. Об этом передает CNN.

КНДР готовится к ядерным испытаниям

Согласно данным разведывательный спецслужб Южной Кореи, запуск может быть приурочен к конкретной исторической дате северокорейского государства. Предполагают, что это может быть девятое сентября - День образования правительственной палаты КНДР.

Основным местом для испытания станет подземный полигон Punggye-ri.

Отмечается, что разведка наблюдает особую активность в туннеле два, три и четыре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Северной Кореи успешно прошел запуск межконтинентальной баллистической ракеты


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