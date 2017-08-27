В Германии допускают, что Россия может вмешиваться в предстоящие выборы

Они могут попытаться вмешаться в предстоящие выборы. Об этом в воскресенье, 27 августа, в интервью Die Welt заявил директор Федеральной службы по защите Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен.

По его словам, есть опасения, что Россия может начать кампанию по дезинформации. Для этих целей там могут использовать кибератаки.

Вместе с тем, отметил глава ведомства, доказать причастность России к хакерским атакам юридически невозможно. Однако разведывательные ведомства Германии полагают, что это очень вероятно, поскольку разведывательная деятельность российских спецслужб в Германии по-прежнему интенсивна.

В то же время Маасен отметил, что, по его мнению, нет свидетельств того, что вмешательство в выборы в Бундестаг "есть в повестке дня Кремля".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале июля президент России Владимир Путин заверил, что Россия не намерена вмешиваться в парламентские выборы в Германии, которые состоятся в сентябре.