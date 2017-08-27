03:00 27.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает внедрять заявленные реформы, - Гройсман

Успех внедрения в нашей стране реформ позволит рассчитаться с долгами.

Украина продолжает внедрять заявленные реформы, - Гройсман

Так, повышение Moody's кредитного рейтинга нашей страны - это признание успеха украинских реформ. Такое заявление сделал премьер государства Владимир Гройсман – отметили в пресс-службе КМУ.

Есть понимание того, что украинские партнеры партнеры ждут внедрения заявленных Украиной реформ, в частности, пенсионной, а также приватизации, земельных. Мы преданы курсу изменений для будущего и также ради улучшения благосостояния – подчеркнул Гройсман. Затем правительство уделит больше внимания политической стабильности.

Как сообщал УРА-Информ, в Moody's сообщили о повышени кредитного рейтинга Украины.


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