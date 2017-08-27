Украина продолжает внедрять заявленные реформы, - Гройсман

Так, повышение Moody's кредитного рейтинга нашей страны - это признание успеха украинских реформ. Такое заявление сделал премьер государства Владимир Гройсман – отметили в пресс-службе КМУ.

Есть понимание того, что украинские партнеры партнеры ждут внедрения заявленных Украиной реформ, в частности, пенсионной, а также приватизации, земельных. Мы преданы курсу изменений для будущего и также ради улучшения благосостояния – подчеркнул Гройсман. Затем правительство уделит больше внимания политической стабильности.

Как сообщал УРА-Информ, в Moody's сообщили о повышени кредитного рейтинга Украины.