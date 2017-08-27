Украина еще не готова к вступлению в НАТО, - Волкер

При этом сама Альянс также не готов ее сейчас принять. Об этом в воскресенье, 27 августа, в интервью одному из украинских телеканалов заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

При это он отметил, что очень уважает Украину, но пока не считает, что Украина готова. По его словам, подготовка страны к вступлению в Альянс занимает много времени.

Вместе с тем, подчеркнул Волкер, решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной. И Соединенные Штаты Америки, и Европейский союз, и Россия - все должны понять, что Украина это независимая страна и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО - это полностью решение Украины, но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО, - сказал Волкер, добавив, что Украина не готова также к вступлению в НАТО с точки зрения безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом в четверг, 24 августа, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. По его словам, Штаты стоят рядом с Украиной.