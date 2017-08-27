08:00 27.08.2017 | Политика | Новости
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Президент уверен, что Украина получит перспективу членства в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко поведал о том, что наша страна делает все возможное для того, чтобы отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО.

Президент уверен, что Украина получит перспективу членства в ЕС и НАТО

Об этом заявил Петр Порошенко во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев сегодня в столице.

По словам главы государства, в дальнейшем Украина сможет рассчитывать на координацию и взаимодействие со стороны ВКУ по защите суверенитета и территориальной целостности.

А также на реализацию амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку до сих пок некоторы политики не верят, что украинская страна сможет получить перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО.

"Дорога у нас одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко 26 августа поздравил авиаторов Украины с их профессиональным празником.


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