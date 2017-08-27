Президент уверен, что Украина получит перспективу членства в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко поведал о том, что наша страна делает все возможное для того, чтобы отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО.
Об этом заявил Петр Порошенко во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев сегодня в столице.
По словам главы государства, в дальнейшем Украина сможет рассчитывать на координацию и взаимодействие со стороны ВКУ по защите суверенитета и территориальной целостности.
А также на реализацию амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку до сих пок некоторы политики не верят, что украинская страна сможет получить перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО.
"Дорога у нас одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко 26 августа поздравил авиаторов Украины с их профессиональным празником.