Президент Молдовы откинул идею вывода войск РФ из Приднестровья

Соответствующие заевление он сделал в интервью РИА Новости.

Согласно словам Дордона, протест правительства уже направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний.

Президент также подчеркнул, что вывод войск РФ из Приднестровья может привести к срыву миротворческой операции в зоне конфликта.

"Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе и спешность в декларациях для того, чтоб угодить своим кураторам. Ничего общего с интересами Молдовы это не имеет, и уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа", - отметил Додон.

К слову, вывод российских войск не соответствует интересам молдовского правительства и не поддерживается большинством молдавского народа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Молдова обратилась к Организации объединенных наций с просьбой вывести российские войска с Приднестровья.