05:00 27.08.2017 | Политика | Новости
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Президент Молдовы откинул идею вывода войск РФ из Приднестровья

Глава государства Молдовы Игорь Додон считает инициативу молдавского правительства по выводу российских сил из Приднестровья очередным антироссийским демаршем.

Президент Молдовы откинул идею вывода войск РФ из Приднестровья

Соответствующие заевление он сделал в интервью РИА Новости.

Согласно словам Дордона, протест правительства уже направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний.

Президент также подчеркнул, что вывод войск РФ из Приднестровья может привести к срыву миротворческой операции в зоне конфликта.

"Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе и спешность в декларациях для того, чтоб угодить своим кураторам. Ничего общего с интересами Молдовы это не имеет, и уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа", - отметил Додон.

К слову, вывод российских войск не соответствует интересам молдовского правительства и не поддерживается большинством молдавского народа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Молдова обратилась к Организации объединенных наций с просьбой вывести российские войска с Приднестровья.


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