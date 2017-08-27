01:00 27.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал уделять украинской армии должное внимание

Глава Украины просит "быть сильными", а также уделить внимание украинской армии.

Порошенко призвал уделять украинской армии должное внимание

Президент Петр Порошенко попросил уделять достаточное внимание армии нашей страны. Об этом передала пресс-служба главы страны в социальной сети Facebook.

По словам президента - сейчас мы должны быть особенно сильными и уделять необходимое внимание собственной армии , чтобы не кормить чужую. Кроме того – глава страны также призвал граждан к единству, чтобы им быть сильнее врагов извне. По словам Порошенко – необходимо сейчас объединиться – потому что даже наиболее крепкие стены рухнут, если раздор есть внутри самой крепости.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также поздравил с праздником украинских авиаторов.


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