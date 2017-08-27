Порошенко призвал уделять украинской армии должное внимание

Президент Петр Порошенко попросил уделять достаточное внимание армии нашей страны. Об этом передала пресс-служба главы страны в социальной сети Facebook.

По словам президента - сейчас мы должны быть особенно сильными и уделять необходимое внимание собственной армии , чтобы не кормить чужую. Кроме того – глава страны также призвал граждан к единству, чтобы им быть сильнее врагов извне. По словам Порошенко – необходимо сейчас объединиться – потому что даже наиболее крепкие стены рухнут, если раздор есть внутри самой крепости.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также поздравил с праздником украинских авиаторов.