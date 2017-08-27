Глава Кабмина призвал местные органы власти подготовить школы к 1 сентября

Согласно словам главы Кабмина, социальная сфера должна подготовить к началу учебного года жилищный фонд, дошкольные учреждения, школы и больницы.

При этом Гройсман подчеркнул, что за систему образования несет ответственность центральная власть, органы самоуправления должны быть также привлечены ко всем процессам. В часности, это касается обустройства и ремонта школ и дошкольных учреждений.

"К первому сентября на местном уровне должны быть решены все вопросы по подготовке школ к учебному году и к отопительному сезону", - отметил глава правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", успех внедрения в нашей стране реформ позволит рассчитаться с долгами. Так, повышение Moody's кредитного рейтинга нашей страны - это признание успеха украинских реформ, заявил Владимир Гройсман.