Боремся за возвращение Донбасса в Украину, - Порошенко

Соответствующие заевление президент Украины сообщил в своем микроблоге в Twitter.

При этом лидер страны подчеркнул, что украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке.

"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане! Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину", - отметил Порошенко.

Президент также опубликовал видеозапись со стадиона "Донбасс Арена", сделанную во время одного из футбольных матчей до конфликта на Донбассе. В часности, на видео можно посмотреть исполнение болельщиками Государственного гимна Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис во время переговоров обсудили противодействие российской агрессии.