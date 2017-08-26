18:50 26.08.2017 | Политика | Новости
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В Белом доме подтвердили уход Себастьяна Горки из администрации президента

С сегодняшнего дня, 26 августа, заместитель помощника президента США Себастьян Горка более не работает для президента Дональда Трампа.

В Белом доме подтвердили уход Себастьяна Горки из администрации президента

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, чиновник уволился из-за несогласия с нынешним курсом администрации, в том числе по внешнеполитическим вопросам.

"Себастьян Горка не просил об отставке, однако в Белом доме он уже больше не работает", - говорится в сообщении.

В свою очередь Горка заявил, что в Белом доме стали преобладать силы, которые не поддерживают обещания президента. Кроме того, в своем письме он призналася, что очень волнуется за американское государство, тем не менее он до сих пор верит в обещание президентства Трампа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администрация президента США подтвердила отставку назначенного менее двух недель назад директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамучч.


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