В Белом доме подтвердили уход Себастьяна Горки из администрации президента

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, чиновник уволился из-за несогласия с нынешним курсом администрации, в том числе по внешнеполитическим вопросам.

"Себастьян Горка не просил об отставке, однако в Белом доме он уже больше не работает", - говорится в сообщении.

В свою очередь Горка заявил, что в Белом доме стали преобладать силы, которые не поддерживают обещания президента. Кроме того, в своем письме он призналася, что очень волнуется за американское государство, тем не менее он до сих пор верит в обещание президентства Трампа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", администрация президента США подтвердила отставку назначенного менее двух недель назад директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамучч.