Россия перекроет судоходство через Керченский пролив

Так, судоходство должно быть закрыто с 28 по 31 августа 2017 г. – по причине строительства Керченского моста. Такое распоряжение уже обнародовали на сайте подконтрольной Москве администрации портов Черного моря. Согласно распоряжению – нужно запретить с полуночи 28 августа и до 31 августа плавание кораблей и судов через Керченский пролив.

Движение судов запретили в зоне строительства перехода для автотранспорта через Керченский пролив.

Как сообщал УРА-Информ, в Керченский пролив 25 августа рухнул пассажирский автобус. В итоге зафиксирована гибель 18-ти граждан.