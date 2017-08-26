Порошенко поздравил украинских авиаторов с праздником

Такое сообщение было недавно размещено на страничке в социальной сети Facebook гаранта. Согласно сообщению – Порошенко отметил в своем поздравлении, что именно благодаря украинским авиаторам весь мир сейчас летает на украинских крыльях. Украина же носит почетное звание авиационной страны.

Порошенко также добавил, что желает авиаторам страны счастья, благосостояния, а также безоблачного неба над их головой.

Как сообщал УРА-Информ, украинский пилот ранее героически посадил самолет в Турции – несмотря на сильные повреждения авиалайнера.