11:58 26.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100172272:mysnichenko

Порошенко поздравил украинских авиаторов с праздником

Глава украинского государства Петр Порошенко 26 августа поздравил авиаторов Украины с их профессиональным празником.

Порошенко поздравил украинских авиаторов с праздником

Такое сообщение было недавно размещено на страничке в социальной сети Facebook гаранта. Согласно сообщению – Порошенко отметил в своем поздравлении, что именно благодаря украинским авиаторам весь мир сейчас летает на украинских крыльях. Украина же носит почетное звание авиационной страны.

Порошенко также добавил, что желает авиаторам страны счастья, благосостояния, а также безоблачного неба над их головой.

Как сообщал УРА-Информ, украинский пилот ранее героически посадил самолет в Турции – несмотря на сильные повреждения авиалайнера.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив