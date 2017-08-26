12:21 26.08.2017 | Политика | Новости
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Москва ответственна за мир в Украине – Ватикан

По словам Паролина – основнгой темой является сейчас освобождение пленных.

Москва ответственна за мир в Украине – Ватикан

Так, в Ватикане недавно отметили, что глава России Владимир Путин отвечает за мир в Украине. Такие сведения распространили в DW.

По итогам визита в Россию государственного секретаря Ватикана – Пьетро Паролина – он подчеркнул, что Москва ответственна за то, чтобы мир царил в целом ряде регионов мира. Также Россия отвечает и за развитие мира.

По данным издания – также Паролин подчеркнул и то, что Ватикан серьезно обеспокоен тем, что происходит в Украине. Святой Престол в первую очередь настаивает на том, чтобы были решены гуманитарные вопросы. И освобождение заключенных – одна из важных тем.

Как сообщал УРА-Информ, Ватикан прекратил изготовление монет с Папой Франциском.


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