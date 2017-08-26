22:28 26.08.2017 | Политика | Новости
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Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0", - МИД Германии

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Зигмар Габриэль поведал о том, что их страна оказалась на линии фронта в новой холодной войне между Западом и Востоком.

Мир находится в состоянии

Об этом сообщает немецкое издание DW.\

По словам Габриэля, Германия находится в центре "холодной войны 2.0". Кроме того, он призвал не рассматривать международное сотрудничество как арену для соревнований.

"Мы оказались перед новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе, - отметил Габриэль.

При этом он заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Габриэль воспринимают жизнь народов как борьбу за право сильного.

Отметим, что Габриэль поддержал своего однопартийца, кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Мартина Шульца в критике канцлера Ангелы Меркель за ее желание увеличить расходы на армию. Также он выступил за то, чтобы США убрали свое ядерное оружие с немецкой территории.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Германии отправит своего специалиста по вопросам децентрализации в Украину.


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