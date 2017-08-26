Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0", - МИД Германии

Об этом сообщает немецкое издание DW.\

По словам Габриэля, Германия находится в центре "холодной войны 2.0". Кроме того, он призвал не рассматривать международное сотрудничество как арену для соревнований.

"Мы оказались перед новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе, - отметил Габриэль.

При этом он заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Габриэль воспринимают жизнь народов как борьбу за право сильного.

Отметим, что Габриэль поддержал своего однопартийца, кандидата в канцлеры Германии от СДПГ Мартина Шульца в критике канцлера Ангелы Меркель за ее желание увеличить расходы на армию. Также он выступил за то, чтобы США убрали свое ядерное оружие с немецкой территории.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Германии отправит своего специалиста по вопросам децентрализации в Украину.