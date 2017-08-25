Северокорейские агенты пытались украсть секретную информацию о ракетных двигателях

Об этом сказал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Согласно словам заместителя, все злоумышленники сейчас отбывают сроки в колониях строгого режима. Существуют конкретные вещественные доказательства , видео которое ранее публиковало ведомство Службы безопасности Украины, подтверждает данный факт.

"Мы и далее будем оберегать все государственные тайны. Попадание подобной информации в руки КНДР может нести серьезные последствия для всего мирового сообщества", - заявил Пристайко.

"Все, кто будет причастен к данному делу будут найдены и отправлены за решетку", - продолжил сотрудник МИДа.

Напомним, что ранее агентство CNN опубликовало видео задержания Службой безопасности Украины (СБУ) северокорейских шпионов в 2011.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с Турчиновым исключали даже возможность передачи ракетных двигателей Южмашем северокорейской стороне.