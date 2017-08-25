04:25 25.08.2017 | Политика | Новости
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Госсекретарь США надеется, что следующий год принесет Украине мир

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон глубоко надеется, что в 2018 году будет мир, процветание и прогресс для всего украинского народа.

Госсекретарь США надеется, что следующий год принесет Украине мир

Об этом говорится в его поздравлении к Дню Независимости Украины.

Согласно данным Госдепа, Соединенные Штаты гордятся тем, что были партнером на пути Украины и по-прежнему верно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и демократию.

Также Тиллерсон подчеркнул, что власти Америки восхищаются настойчивостью Украины перед лицом великих испытаний. Речь идет о военном конфликте на Донбассе и оккупации Крыма.

"Народ Украины проявил решимость для создания экономических возможностей, борьбы с коррупцией и укреплению демократических институтов", - отметил Госсекретарь США.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Рекс Тиллерсон провел переговоры с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Так, во время встречи политики обсудили ряд важных вопросов, в том числе ситуацию в КНДР, Венесуэле и в  Украине. 


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