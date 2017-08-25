Еврокомиссия изучит "план Маршалла" для Украины

Об этом заявил глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно его словам, к соответствующему документу с полной серьезностью относлись европейские институции и Европейская комиссия.

"Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие", - отметил Точицкий.

Кроме того, проект предусматривает выделение ежегодно 5 млрд евро на поддержку реформ в Украине. Однако пока неизвестно, каким образом Евросоюз примет участие. Тем не менее Точицкий глубоко надеется, что данная ситуация уже прояснится за 1-1,5 месяца.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Европейский союз должен создать для Украин "план Маршалла", поэтому необходимо разработать специальную программу для помощи в реформировании страны. Сегодня "на кону" стоит не только судьба украинцев, но и интересы самого Европейского союза отметил глава делегации Европарламента Украина-ЕС Дариуш Росати.