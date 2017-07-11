Розенблат пообещал сдать все паспорта

На заседание Верховной Рады, когда будет голосование за снятие с него депутатской неприкосновенности, он принесет свои паспорта. Как сказано в сообщении пресс-службы фракции, Рознблат попросил дать ему возможность защитить себя в суде.

Я готов отвечать за свои поступки. В сессионном зале во время рассмотрения моего вопроса, я сдам все свои заграничные паспорта, - заверил он, добавив, что ни одного паспорта другой страны у меня нет.

Он также заявил, чтобы не было пятен на Блоке выйти из фракции на время проведения следствия и суда. Вместе с тем политик пообещал отмыть свое имя и вернутся во фракцию, - цитирует пресс-служба слова Борислава Розенблата.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, фракция "Блока Петра Порошенко" в понедельник, 10 июля, на заседании приняла решение исключить из своих рядов народного депутата Борислава Розенблата.

Депутаты также большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Розенблата.