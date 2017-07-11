00:30 11.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Розенблат пообещал сдать все паспорта

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Борислав Розенблат заверил, что сдаст все загранпаспорта.

Розенблат пообещал сдать все паспорта

На заседание Верховной Рады, когда будет голосование за снятие с него депутатской неприкосновенности, он принесет свои паспорта. Как сказано в сообщении пресс-службы фракции, Рознблат попросил дать ему возможность защитить себя в суде.

Я готов отвечать за свои поступки. В сессионном зале во время рассмотрения моего вопроса, я сдам все свои заграничные паспорта, - заверил он, добавив, что ни одного паспорта другой страны у меня нет.

Он также заявил, чтобы не было пятен на Блоке выйти из фракции на время проведения следствия и суда. Вместе с тем политик пообещал отмыть свое имя и вернутся во фракцию, - цитирует пресс-служба слова Борислава Розенблата.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, фракция "Блока Петра Порошенко" в понедельник, 10 июля, на заседании приняла решение исключить из своих рядов народного депутата Борислава Розенблата.

Депутаты также большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Розенблата.


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