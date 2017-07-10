В Стамбуле тысячи людей протестовали против правительства Эрдогана - ФОТО

Сотни тысяч людей вышли на улицы столицы на итоговый "Марш справедливости". Как сообщает BBC, вчерашний митинг стал итогом Марша, который стартовал в турецкой столице 15 июня.

Его участники преодолели более 400 километров от Анкары до Стамбула. Люди протестуют против массовых увольнений и арестов, которые прошли в стране после попыткой военного переворота летом прошлого года. Организаторами Марша стал лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу после того, как один из членов партии Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы якобы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации, направлявшихся в Сирию.

При этом митинг был организован в районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат. В свою очередь президент Эрдоган обвинил участников акции протеста в поддержке терроризма и заявил, что Народно-республиканская партия вышла за рамки оппозиционной деятельности и действует совместно с террористическими группировками.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 июля, на встрече правозащитников турецкая полиция задержала 12 человек, в том числе главу правозащитной группы Amnesty International Идиль Эсер.