В одесском аэропорту разгрузились самолеты НАТО - ФОТО

Они примут участие в международных учениях "Си Бриз-2017", которые начнутся в понедельник и пройдут до 23 июля. Сегодня в одесском аэропорту приземлились два военно-транспортных самолета.

Как сообщают местные СМИ, американский C-130J Геркулес днем привез дюжину спецов-водолазов. Затем около семи часов вечера венгерский C-17A Globemaster III доставил несколько десятков военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.

Разгрузка продлилась недолго, через два часа оба самолета ушли на аэродромы вылета, - пояснили журналисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 июля в Одессе начнутся украинско-американские учения " Си Бриз-2017". Они продлятся до 23 июля в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях. Сейчас военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с иностранными партнерами завершают подготовку к учениям.