В Киеве началась встреча Порошенко и Столтенберга

Генсек Альянса прибыв в Киеве для участия в заседания Комиссии Украина-НАТО. Как сказано в сообщении, опубликованном на страничке президента в Facebook, глава государства рад приветствовать искреннего друга Украины Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве.

Напомним, сегодня Порошенко проведет заседание комиссии Украина-НАТО с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как отмечается, мероприятие будет проведено в рамках визита в Украину делегации НАТО, приуроченного к 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

Как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9-10 июля 2017 года посетит Украину по приглашению украинской власти. В рамках визита Столтенберг встретится с Порошенко, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.