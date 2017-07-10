Украина вводит биометрический контроль для иностранцев, пересекающих границу, - Порошенко

Во время заседание глава государства объявил, что Украина вводит биометрический контроль для всех иностранцев, которые пересекают государственную границу. Как сообщает пресс-служба президента, которая цитирует словам Порошенко, речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины.

Мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу. Будут сниматься биометрические данные, включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию, - пояснил глава государства, добавив, что это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом.

Вместе с тем президент отметил, что проекты соответствующих документов уже готовы, а МВД и Госпогранслужба на заседании СНБО предоставят информацию по этому вопросу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня заявил, что на сегодняшней день евроатлантическую интеграцию поддерживают более 60% украинских граждан.