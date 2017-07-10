11:38 10.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что наша страна пока не намерена подавать заявку на вступление в НАТО.

Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, - Порошенко

Об этом глава украинского государства заявил во время заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно словам Порошенко, Украина собирается сосредоточиться на проведении важных реформ по стандартам НАТО.

В свяэи с этим, украинское государство совсем не намерено в этот день подавать заявку о членстве.

Поэтому, Украине просто необходимо выстроить реальную программу реформ. В часности, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и в этом нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО, подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Альянс сейчас очень активно оказывает Украине помощь, поддерживает территориальную целостность страны. НАТО планирует и в будущем работать с Украиной в сфере обороны, а также экономической политики.


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