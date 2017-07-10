Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, - Порошенко

Об этом глава украинского государства заявил во время заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно словам Порошенко, Украина собирается сосредоточиться на проведении важных реформ по стандартам НАТО.

В свяэи с этим, украинское государство совсем не намерено в этот день подавать заявку о членстве.

Поэтому, Украине просто необходимо выстроить реальную программу реформ. В часности, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и в этом нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО, подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Альянс сейчас очень активно оказывает Украине помощь, поддерживает территориальную целостность страны. НАТО планирует и в будущем работать с Украиной в сфере обороны, а также экономической политики.