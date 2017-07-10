Украина является не последним звеном в плане Путина возродить влияние РФ, - Парубий

Об этом заявил председатель Верховной Рады во время выступления в сессионном зале с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Согласно словам Парубия, в Украине Россия оказалась неспособной изменить политический курс нашего государства и поэтому применила военные действия.

"Украина является первым критически важным, но далеко не последним звеном в безумном плане Путина возродить влияние Кремля на то геополитическое пространство, которым когда-то владел и на которое имел влияние Советский Союз",- сказал он.

Папоследок Парубий подчеркнул, что членство в НАТО является стратегической целью Украины. Кроме того, данное сотрудничество помеж украинскому государству противодействовать угрозам безопасности, укреплять обороноспособность и проводить реформы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация продолжает вести боевые действия на Донбассе, однако НАТО категорически против таких военных действий.