Три фракции поддерживают продление сессии Рады до сентября

Фракция "Блок Петра Порошенко" готова голосовать за продление сессии до сентября. Об этом, на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник, 10 июля, заявляет лидер фракции Артур Герасимов.

По его словам, согласно календарному плану проведения шестой сессии, сегодня начинается последняя пленарная неделя работы Верховной Рады в пленарном режиме. Однако в повестке дня все еще остается значительное количество вопросов, которые требуют неотложного законодательного урегулирования.

Именно поэтому фракция "Блок Петра Порошенко" поддерживает инициативу главы парламента, - сказал Герасимов.

В свою очередь лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак также заверил, что его фракция поддерживает продления сессии. "Народный фронт" обращается к Вам, господин председатель, с тем, чтобы Вы не закрывали шестую сессию парламента ввиду множества нерешенных вопросов. Полуторамесячный перерыв в работе парламента страны, где продолжается война, недопустим, - заверил он.

Их предложение также поддержал народный депутат фракции "Батькивщина" Борис Тарасюк, который заверил, что депутаты его фракции выступают за продления текущей сессии парламента до конца лета.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Парубий сегодня предложил народным депутатам не закрывать текущую сессию для того, чтобы иметь возможность собраться в любой момент в случае необходимости принятия тех или иных решений.