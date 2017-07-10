09:57 10.07.2017 | Политика | Новости
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Трамп опроверг слова Путина о сотрудничестве

Создавать совместно с Россией группу по кибербезопасности невозможно.

Трамп опроверг слова Путина о сотрудничестве

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге президент России Владимир Путин заявил, что во время нашей встречи было договорено о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности. Это не так, - написал в своем Twitter, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, тем самым опровергнув слова Путина.

По его данным, тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я полагаю, что ее создание возможно. Этого не может быть, - написал Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Трамн в своем Twitter заверил, что до тех пор, пока кризисы в Украине и Сирии не будут разрешены, Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с России. Ничего не будет делаться до решения этих проблем, - заверил президент США.


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