Спецпредставитель США в Украине назвал способ противостоять России

Соответствующие сведения он сделал в интервью "Голосу Америки".

По его словам, лучшей помощью украинской стране будет сделать ее сильной демократией, привлекательной для жителей Донбасса.

"Мы должны увидеть Украину устойчивой, жизнеспособной, процветающей и сильной демократией. Чтобы она была привлекательной для восточных регионов", - отметил Волкер.

При этом спецпредставитель США не поддержал ограничения деятельности российских и пророссийских медиа в Украине. Так, он совсем не уверен что запрет на информацию — правильный метод решения проблемы. Поскольку, публичность и прозрачность это серьезные вещи в жизни всего государства.

"Если есть финансовые нарушения, расследуйте, покажите это нужным образом", - подчеркнул дипломат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал своему польскому коллеге Анджею Дуду оказать помощь в противостоянии Российской Федерации.