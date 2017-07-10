21:16 10.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО одобрил введение биометрического контроля на украинской границе

Совет национальной безопасности и обороны Украины в понедельник, 10 июля, одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на украинской границе.

СНБО одобрил введение биометрического контроля на украинской границе

Как объявил сегодня на заседании секретарь СНБО Александр Турчинов, в Украине внедряется порядок пересечения государственной границы. Соответствующие поручения получили все соответствующие органы государственной власти.

Таким образом, необходимо обеспечить пересечение границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных, - пояснил Турчинов, добавив, что это касается в первую очередь отпечатков пальцев для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украины имеет соответствующее соглашение, понятно, что в первую очередь, это будет касаться российских граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко заявил, что Украина вводит биометрический контроль для иностранцев, пересекающих границу. Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины, - заявил глава государства открывая заседание СНБО.


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