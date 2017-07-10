16:05 10.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада может проголосовать за медицинскую реформу 13 июля

В понедельник, 10 июня, народный депутат от "Самопомочи" Ирина Сысоенко заявила, что украинское правительство в скором времени может проголосовать за медицинскую реформу.

Рада может проголосовать за медицинскую реформу 13 июля

Соответствующие сведения сообщает пресс-служба партии. Согласно словам Сысоенко, Верховная Рада Украины уже разрабатывает законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств".

Кроме того, к документу было подано почти 900 поправок.

"Надеюсь, что комитет, так же как и рабочая группа, поддержит их, а парламентский зал проголосует", - отметила Ирина Сысоенко.

Также она добавила, окончательное решение комитета будет зависеть от депутатов, которые не принимали участия в заседаниях рабочей группы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сейчас в Украине разрабатывают законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции и для определения правового режима.


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