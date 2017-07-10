12:14 10.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий пообещал, что Рада на этой неделе рассмотрит все представления ГПУ

На этой пленарной неделе Верховная Рада Украины рассмотрит все представления Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на народных депутатов.

Парубий пообещал, что Рада на этой неделе рассмотрит все представления ГПУ

На голосование будут вынесены все представления. Об этом в понедельник, 10 июля, открывая заседание согласительного совета руководителей фракций и глав комитетов, заявил глава парламента Андрей Парубий.

Он также отметил, что народные депутаты могут не закрывать текущую сессию для того, чтобы иметь возможность собраться в любой момент в случае необходимости принятия тех или иных решений. Я буду предлагать, чтобы мы не закрывали сессию, - заявил Парубий, добавив, что Рада должна найти достаточно времени для принятия решения о назначении внеочередных выборов в местных общинах, многие из которых запланированы на сентябрь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины в настоящее время занимается расследованием новых громких дел. Они будут направлены против представителей действующей власти, как исполнительной, так и законодательной. Об этом в воскресенье, 9 июля, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.


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