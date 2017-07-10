Парубий пообещал, что Рада на этой неделе рассмотрит все представления ГПУ

На голосование будут вынесены все представления. Об этом в понедельник, 10 июля, открывая заседание согласительного совета руководителей фракций и глав комитетов, заявил глава парламента Андрей Парубий.

Он также отметил, что народные депутаты могут не закрывать текущую сессию для того, чтобы иметь возможность собраться в любой момент в случае необходимости принятия тех или иных решений. Я буду предлагать, чтобы мы не закрывали сессию, - заявил Парубий, добавив, что Рада должна найти достаточно времени для принятия решения о назначении внеочередных выборов в местных общинах, многие из которых запланированы на сентябрь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины в настоящее время занимается расследованием новых громких дел. Они будут направлены против представителей действующей власти, как исполнительной, так и законодательной. Об этом в воскресенье, 9 июля, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.