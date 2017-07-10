НАТО продолжит помогать Украине, - Столтенберг

Такое заявление в рамках открытия выставки под названием "Украина - НАТО" сделал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Согласно его словам – Альянс сейчас очень активно оказывает Украине помощь, поддерживает территориальную целостность страны. НАТО планирует и в будущем работать с Украиной в сфере обороны, а также экономической политики.

Столтенберг также напомнил, что страна за два последних десятилетия показала дружбу, а также сотрудничество с Альянсом. Украина поддерживала общую безопасность, участвовала в миссиях – добавил Столтенберг.

Как сообщал УРА-Информ, в столице стартовала встреча П. Порошенко и Й. Столтенберга.