НАТО планирует предоставить Украине оборудование для спутниковой связи, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы работаем над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи", - сказал он.

При этом Столтенберг добавил, что в последнее время НАТО уже предоставил Украине современное оборудование для киберзащиты, которое поможет украинским правоохранителям расследовать, в частности, хакерскую атаку, произошедшую 27 июня текущего года.

В то же время украинский лидер заявил, что сотрудничество в области кибербезопасности - одно из ключевых направлений сотрудничества с НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Альянс сейчас очень активно оказывает Украине помощь, поддерживает территориальную целостность страны. НАТО планирует и в будущем работать с Украиной в сфере обороны, а также экономической политики.