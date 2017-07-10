НАТО на стороне Украины в войне с Россией, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время заседания комиссии Украина-НАТО в Киеве.

По его словам, они сейчас находятся в нашей стране с твердой поддержой суверенитету и территориальной целостности Украины.

"НАТО и страны Альянса на стороне Украины в войне с Российской Федерацией", - отметил Столтенберг.

Также генеральный секретарь подчеркнул, что в альянсе также осуждают и не признают аннексию украинского Крыма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса. Однако украинское правительство не отрицает, что данный вопрос придется отложить до осени, так как документ требует политического консенсуса парламентского большинства.