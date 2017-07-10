Евроинтеграцию поддерживают более 60% украинцев, - Порошенко

Об этом глава глава государства Украины написал в своем микроблоге в Тwitter.

"Сегодня более 60% украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины", - отметил президент Украины.

В связи с этим, украинская сласть должна действовать согласно этим стремлениям, чтобы достичь высшего уровня среди международных стран.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава государства Петр Порошенко подписал закон об изменениях относительно внешнеполитического курса Украины. Таким образом, украинский президент утвердил курс на вступление в Светлый Альянс.

Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора.