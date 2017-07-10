Евроинтеграцию поддерживают более 60% украинцев, - Порошенко

На сегодняшней день евроатлантическую интеграцию поддерживают более 60% украинских граждан.
Об этом глава глава государства Украины написал в своем микроблоге в Тwitter.
"Сегодня более 60% украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины", - отметил президент Украины.
В связи с этим, украинская сласть должна действовать согласно этим стремлениям, чтобы достичь высшего уровня среди международных стран.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава государства Петр Порошенко подписал закон об изменениях относительно внешнеполитического курса Украины. Таким образом, украинский президент утвердил курс на вступление в Светлый Альянс.
Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора.