Депутат на этой неделе должны рассмотреть пенсионную и образовательную реформы, - Парубий

Во вторник эти вопросы будут внесены в повестку дня. Об это в понедельник, 10 июля, во время заседании Согласительного совета заявил глава парламента Андрей Пабубий.

По его словам, он завтра будет предлагать депутатам включить в повестку дня сессии эти вопросы и возможно рассмотрение вопроса пенсионной реформы, если будет такая воля зала и если этот вопрос будет включен в повестку дня сессии.

Кроме того, парламент должен рассмотреть вопрос образовательной реформы. Министр и профильный комитет обращаются с просьбой, чтобы парламент закон принял на этой пленарной неделе, - пояснил Парубий, добавив, что с 1 сентября, когда начнется учебный год, именно этот закон уже был и чтобы реформа могла продолжаться.

Глава парламента также напомнил, что на рассмотрении профильного комитета сейчас находится законопроект о введении медицинской реформы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий заверил, что Верховная Рада может уже во вторник начнет рассмотрение представлений Генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов.