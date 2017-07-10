БПП проголосовала за снятие неприкосновенности с Розенблата и исключила его из фракции

Депутаты также большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Розенблата. Об этом после заседания фракции сообщил журналистам заместитель главы фракции Игорь Кононенко.

По его словам, позиция большинства депутатов сводилась к тому, что, с одной стороны, мы не суд и мы не хотим подменять правоохранительные органы. Однако с другой стороны - это вопрос политической ответственности, - пояснил Кононенко, добавив, что Розенблат лично обратился к фракции с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

Фракция также проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности всех шести народных депутатов, на которых представление Генеральной прокуратуры, отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Андрей Парубий сегодня заявил, что парламент на этой неделе рассмотрит все представления генпрокурора на народных депутатов.