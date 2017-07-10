22:32 10.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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БПП проголосовала за снятие неприкосновенности с Розенблата и исключила его из фракции

Фракция "Блока Петра Порошенко" в понедельник, 10 июля, на заседании приняла решение исключить из своих рядов народного депутата Борислава Розенблата.

БПП проголосовала за снятие неприкосновенности с Розенблата и исключила его из фракции

Депутаты также большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Розенблата. Об этом после заседания фракции сообщил журналистам заместитель главы фракции Игорь Кононенко.

По его словам, позиция большинства депутатов сводилась к тому, что, с одной стороны, мы не суд и мы не хотим подменять правоохранительные органы. Однако с другой стороны - это вопрос политической ответственности, - пояснил Кононенко, добавив, что Розенблат лично обратился к фракции с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

Фракция также проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечения к ответственности всех шести народных депутатов, на которых представление Генеральной прокуратуры, отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Андрей Парубий сегодня заявил, что парламент на этой неделе рассмотрит все представления генпрокурора на народных депутатов.


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