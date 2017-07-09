21:27 09.07.2017 | Политика | Новости
100169265:Polishuk

Трамп пообещал, что санкции против России останутся в силе до решения украинской и сирийской проблем

До тех пор, пока кризисы в Украине и Сирии не будут разрешены, Соединенные Штаты Америки не снимут санкции с России.

Трамп пообещал, что санкции против России останутся в силе до решения украинской и сирийской проблем

Ничего не будет делаться до решения этих проблем. Об этом в воскресенье, 9 июля, в своем микроблоге в социальной сети написал президент США Дональд Трамп.

Вместе с тем, по его словам, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге вопрос о санкциях не поднимался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственным секретарем США Рекс Тиллерсон сегодня во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве заявил, что санкции против России сняты не будут до тех пор, пока она не освободит все украинские территории включая Крым.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив